Sami Bechahed, l'expatrié français qui cartonne

Vainqueur du Main Event du WSOP Circuit Choctaw il y a quelques semaines pour près de 300.000$, Sami Bechahed, croupier reconverti en joueur de poker, était l'invité du RMC Poker Show ce dimanche.

11 novembre dernier, alors que la France fête le 104ème anniversaire de l'Armistice, Sami Bechahed conclut sa guerre de poker de la plus belle des manières à des milliers de kilomètres de l'hexagone. Car depuis quelques mois ce croupier professionel de Los Angeles s'est lancé avec succès dans une carrière de joueur de poker. Après avoir dealé des millions de mains, son tour arrive en juin 2021 où il tente l'aventure sur de petits tournois à 300 ou 400$.

De croupier à joueur de poker

L'expatrié n'attend pas longtemps avant de décrocher son premier gros gain (le 15 décembre 2021 il empoche 59.000$ en terminant runner-up d'un tournoi à 400$) et enchaîne l'été suivant avec un ITM sur le Main Event des WSOP et une 2ème place bien plus lucrative (2ème du 375$ du WPT Bicycle devant plus de 5.000 joueurs pour 194.100$). La success story est en marche...

Une ascension fulgurante

Il y a 3 semaines, Sami continue sa route aux Etats-Unis. Direction Choctaw en Alabama pour jouer le 1.700$ des WSOP Circuit. Quelques jours plus tard, le voici courronné devant 1.076 joueurs pour 274.000$. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, il s'est confié sur sa belle histoire américaine aux micros de Daniel Riolo et Moundir.