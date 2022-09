Winamax Series : La fête du poker jusqu'au 15 septembre

Depuis hier soir, et jusqu'au 15 septembre prochain, a lieu la dernière édition des Winamax Series. Découvrez le programme alléchant du festival online avec de nombreuses nouveautés.

Les Winamax Series sont au poker ce que les bons vieux maronniers sont aux journal de 13h. Chaque année, à différentes périodes, comme les reportages sur les sapins de Noël ou les premières baignades à Pâques, la célébre série de tournois de la room la plus célèbre de France revient pour le plus grand plaisir des joueurs en ligne. 2022 ne déroge donc pas à la règle. Après les 2 premières éditions de l'année (janvier et avril), le 3ème volet a débuté hier et se tiendra jusuqu'au 15 septembre prochain.

211 tournois de 2 et 1.000€ et 20.000.000€ garantis

Au total ce ne sont pas moins de 211 tournois qui s'offriront aux gambleurs online. De 2 à 1.000€, la série d'événements offrira une garantie de 20 millions € avec une grande nouveauté. Au vu du succès du format "Mistery Bounty" depuis les WSOP à Las Vegas cet été, l'opérateur a décidé de revisiter quelques uns de ses grands tournois classiques dans cette variante. En point d'orgue de cette dizaine de jours donc, le Mistery Main Event à 125€ fera office de tournoi principal avec 3 millions € garantis. Rendez-vous dès ce soir sur les tables pour une orgie de cartes !

Découvrez le programme complet des Winamax Series