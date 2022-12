Winamax Series : La fête du poker revient le 1er janvier

Du 1er au 12 janvier prochain aura lieu la première édition 2023 des Winamax Series. Découvrez le programme alléchant du festival online.

Les Winamax Series sont au poker ce que les bons vieux maronniers sont aux journal de 13h. Chaque année, à différentes périodes, comme les reportages sur les sapins de Noël ou les premières baignades à Pâques, la célébre série de tournois de la room la plus célèbre de France revient pour le plus grand plaisir des joueurs en ligne. 2023 ne dérogera donc pas à la règle et débutera en fanfare.

235 tournois de 2 et 1.000€ et 25.000.000€ garantis

Au total ce ne sont pas moins de 235 tournois qui s'offriront aux gambleurs online. De 2 à 1.000€, la série d'événements offrira une garantie de 25 millions €. 5 épreuves à 1.000.000 minimum, dont l’inédit Million Event Mystery à 50 € et en point d'orgue l’incontournable 3 Million Event KO. Veillez donc à fêter la nouvelle année avec modération car le coup d'envoi sera donné dès le 1er janvier. Rendez-vous donc l'année prochaine ! Découvrez ici le programme complet de la première édition 2023 des Winamax Series.