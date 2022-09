WPO Bratislava, c'est parti !

Alors que démarre aujourd'hui le WPO Bratislava (26 septembre au 2 octobre), Matthieu Duran, responsable des events live de Winamax, était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show. Il s'est confié sur la nouvelle étape slovaque de la room.

Marrakech, Dublin, Lloret de Mar et désormais... Bratislava ! Winamax continue son tour d'Europe en posant ses valises dans la capitale slovaque à partir d'aujourd'hui. Comme toujours, des milliers de joueurs sont attendus pour une semaine déjantée qui alliera tournois et grosses "fiestas". Jusqu'au 2 octobre prochain, le Casino Banco du Crowne Plaza Bratislava va vivre au rythme des jetons et de l'alcool "avec modération". Au programme 35 tournois de 10 à 1.000€ (Main Event à 500€ du 28 septembre au 2 octobre), à hauteur de toutes les bourses, viendront cadencer l'événement.

Une semaine de poker et de festivités !

Ajoutez à cela 2 tournois de Beer Pong, un Blind Test, un Grand Quiz et une Closing Party et la recette sera parfaitement réalisée. Matthieu Duran était l’invité du RMC Poker Show ce dimanche pour évoquer ce nouvel évènement majeur du calendrier de la room. Le responsable des events live de Winamax s'est confié sur ce nouvel événement à la logistique millimétrée.