WSOP 2022, ça démarre !

La 53ème édition des WSOP démarre dans quelques heures à Las Vegas. Au programme de ce mois et demi de poker, 88 tournois, synonymes de 88 bracelets de champions du monde.

Voici venu le jour où la montagne se dresse devant eux. Eux, les milliers de joueurs qui débarquent depuis quelques jours à Las Vegas, la montagne, les World Series of Poker 2022. Pour la 53ème édition des WSOP, exit l'historique Casino Rio de Sin City, place au Bally's et au Paris ! Ces 2 casinos hébergeront dans quelques heures 88 tournois à hauteur de toutes les bourses avec des tournois de 400 à 250.000$. Si cette grande messe du poker est attendue chaque année par des milliers de joueurs venus du monde entier, celle-ci débutera, comme tous les ans, par le tournoi des employés à 500 dollars et se conclura par le tournoi des champions ou chaque vainqueur d'un bracelet sera automatiquement convié.

Une édition 2022 de tous les records ?

Bas les masques ! Pour cette 53ème édition, les choses changent pour le plus grand bonheur des joueurs qui devraient être très nombreux. Après une édition 2021 marquée par l'épidémie de COVID 19, celle-ci se jouera sans masques ni vaccins obligatoires. A noter qu'en marge des 88 événements lives, 15 bracelets en ligne seront également mis en jeu.

Les principaux tournois à suivre aux WSOP 2022

* 31 mai - 1er juin : Event #2, $100,000 No-Limit Hold'em Bounty ($25k bounties)

* 2-7 juin : Event #5, $500 The Housewarming No-Limit Hold'em ($5 million guaranteed)

* 9-12 juin : Event #19: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha

* 19-21 juin : Event #42, $100,000 High Roller No-Limit Hold'em

* 24-27 juin : Event #51, $400 Colossus No-Limit Hold'em

* 26-30 juin : Event #56, $50,000 Poker Players Championship

* 30 juin - 2 juillet : Event #61, $1,000 Ladies No-Limit Hold'em Championship

* 3-16 juillet : Event #70, Main Event 10,000$

* 18-20 juillet : Tournament of Champions ($1 million GTD freeroll)