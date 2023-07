PSG : « Il n’y aura pas d’offres pour Mbappé cet été » assure Riolo

Walid Acherchour et Daniel Riolo se divisent sur le cas Mbappé dans l’After. Pour le premier, collectif doit supplanter le joueur, quand le second se veut plus pragmatique : sans offre, le PSG doit construire non pas autour mais « avec » l’international français sans qui le club de la capitale n’aurait pas été champion cette année.