France-Australie: "De la folie de jouer avec l’équipe-type", Moscato tacle la stratégie du staff tricolore

Vincent Moscato a fulminé ce mercredi contre la volonté du staff du XV de France d'affronter l'Australie avec son équipe-type à quelques semaines du début de la Coupe du monde de rugby à domicile.

A vouloir trop bien faire, le staff du XV de France prend des risques pendant la préparation du Mondial à domicile (du 8 septembre au 28 octobre). Voilà la position de Vincent Moscato après les informations de RMC Sport sur la composition attendue de l'équipe tricolore face à l'Australie dimanche prochain. A quelques jours du début du tournoi, l'ancien talonneur craint de voir se blesser face aux Wallabies. La situation de certains tauliers comme Antoine Dupont inquiète le membre de la Dream Team.

"La coupe est pleine, le bol est plein. Thibault Giroud (directeur de la performance du XV de France, ndlr) il dit ce qu’il veut mais moi je dis autre chose. Moi je trouve que c’est dommage. Il ne faut pas non plus nous prendre pour des co**! Bien sûr qu’ils sont très compétents et très professionnels. Mais l’Australie c’est dangereux, a pesté ce mercredi Vincent Moscato dans le Super Moscato Show sur RMC. J’enfonce des portes ouvertes mais bien entendu que c’est dangereux. C’est une folie! A la limite, l’équipe-type on la met il y a quinze jours."

"Pour moi c'est dangereux"

A l'image de l'Angleterre, qui a perdu Owen Farrell et Billy Vunipola pour des suspensions en début de compétition, la France sera privée de Romain Ntamack pour tout le Mondial après sa blessure au genou contre l'Ecosse. Lui aussi touché à un mollet face au XV du Trèfle, Cyril Baille ne sera pas prêt pour le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre. Vincent Moscato a peur de perdre un autre joueur majeur contre l'Autralie ce dimanche.

"Là les Bleus jouent deux semaines après et on nous dit qu’il faut jouer maintenant avec l’équipe-type. Eh bah c’est dangereux, a encore poursuivi l'ex-international aux quatre sélections avec la France. Dans la majorité ils n’ont joué qu’un match? Ah oui, et Grégory Alldritt il en a joués combien, trois. On s’en fout de la majorité, moi je parle des bons. Je parle des très bons, des meneurs de jeu, ceux qui vont te faire gagner. Comme Alldritt, les deux talonneurs. Cela m’est égal, tout le monde fait comme ça. Tant mieux si c’est très bien, si c’est le plus intelligent du monde comme fonctionnement. Moi je dis qu’il les interdire ces maths. Pour moi c’est dangereux, c’est de la folie de jouer avec l’équipe-type."

Et de préciser: "On a perdu Romain Ntamack, je croise les doigts pour qu’il n’y ait rien d’autre. Après je sais que le staff est très compétent, je sais que tout le monde fait des matchs amicaux et donc tu es obligé de le faire aussi. Bien entendu que c’est hors de question de rentrer face aux All Blacks sans avoir joué avant."

Moscato fracasse les test-matchs d'avant Mondial

Au-delà de la gestion de la montée en puissance par le staff des Bleus, Vincent Moscato s'est surtout payé le rugby moderne et cet enchaînement démesuré, à ses yeux, des duels à hautes intensité à quelques semaines d'une Coupe du monde.

"On nous dit qu’on a besoin de jouer ces matchs. On se créé des besoins! Si personne ne fait de matchs amicaux et fait à la place des matchs à blanc à l’entraînement ou contre des équipes comme l’Espagne ou le Portugal ou les juniors de Saint-Pompont ou de Pompadour en match amical. Là d’accord, là je veux bien. Mais pas des mecs que tu peux rencontrer en demi-finale et qui ont déjà été champions du monde comme les Australiens."

Avant de conclure sur la préparation physique trop poussée dans les détails: "Ce n’est que mon point de vue et si eux se prennent pour des scientifiques…Si Giroud se prend pour un scientifique et qu’il me dit que c’est obligé. Il n’y a pas plus marchand de vent que les préparateurs physiques, ils se prennent tous pour des scientifiques. Et puis 20 ans après on te dira que tout ce que tu fais aujourd’hui c’était affreux, ce n’est pas bon. Demandez aux footballeurs comme Eric Di Meco, tout ce que l’on faisait avant c’était de la mer** et après il y a un retour aux choses. Arrêtez, vous êtes des Gérard Majax du sport professionnel, du David Copperfield. C’est tout! Thibault Giroud… (c’est pour justifier sa présence) bien sûr. Il va dire aux mecs pendant le développé-couché de descendre pour faire un petit soufflé en bas de cinq centimètres. Des trucs comme ça, moi aussi je peux t’en inventer. On se met une heure et je fais un scénario complet. Le pied, quand tu prends appuis, tu ressors sur le pouce. Eh bah il est doué. Et après les mecs vont dire qu’ils ont fait gagner un dixième. Bravo! Merci! Mais on y passé six mois pour gagner un dixième."