Aldric Cassata, le coach qui monte du MMA français (RMC Fighter Club)

Il façonne ses combattants au troisième étage d’une petite tour niçoise, une salle où la courbe de chaleur navigue souvent dans les mêmes hauteurs que celle de la qualité du travail. Patron du Boxing Squad, Aldric Cassata ne gère pas l’effectif le plus fourni du MMA français. Mais sous ses mains, les gros talents regorgent de partout, de Manon Fiorot en quête de la ceinture UFC aux espoirs Axel Sola et Virgil Augen. Le RMC Fighter Club reçoit Aldric Cassata pour évoquer le futur défi de « The Beast » Manon Fiorot, opposée à la célèbre Rose Namajunas le 2 septembre à Paris, et raconter la trajectoire et les méthodes de celui qui est également manager, ancien combattant et ancien coach de l’équipe de France amateur.