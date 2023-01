"Baki" Chamsoudinov, Axel Sola : à la découverte des pépites du MMA français (RMC Fighter Club)

Ciryl Gane a rendez-vous avec Jon Jones pour un moment historique avec la ceinture des lourds de l’UFC en jeu. Manon Fiorot s’affiche au premier rang du classement des challengers chez les mouches à l’UFC. Pour le MMA français, le présent est déjà radieux. Et l’avenir s’annonce brillant. Avec des talents de tous les côtés et des coaches capables de les monter, la discipline regorge de combattants prêts à tout exploser dans les années à venir… et déjà très solides dans la cage aujourd’hui. Le RMC Fighter Club se penche sur l’avenir en recevant deux des plus gros espoirs du MMA tricolore : Baysangur « Baki » Chamsoudinov et Axel Sola.