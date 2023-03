Résumé / Boxe : Benavidez surclasse Plant à la décision et affrontera prochainement Canelo pour le titre

Les deux se haïssent et étaient confrontés sur le ring pour une place pour le titre des super-moyens contre Canelo Alvarez. Caleb Plant et David Benavidez en ont eu pour 12 rounds et c'est ce dernier qui est ressorti (large) vainqueur à la décision. Revivez les meilleurs moments de ce combat.