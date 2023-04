Boxe : Davis trop fort pour Garcia, quelle suite pour les deux ? (RMC Fighter Club)

On attendait la réponse depuis des années. On l’a eue. Sans réelle surprise, car on savait qu’il était globalement supérieur, Gervonta Davis a éteint Ryan Garcia d’un terrifiant coup au foie ce samedi soir à Las Vegas pour s’offrir une victoire de prestige dans un duel de stars invaincues. Trop puissant, trop intelligent dans sa boxe, « Tank » a construit son succès avant de conclure au septième round pour un succès qui ne souffre aucune contestation. Comment l’Américain a-t-il construit sa victoire ? Et qu’est-ce qu’on attend désormais pour lui comme pour "King Ry" ? Jonathan Machardy, Alexandre Herbinet et Pierre Ammiche débriefent le triomphe de Gervonta Davis sur Ryan Garcia.