Boxe : Golovkin a fait son âge, Canelo boucle la trilogie en patron, le débrief du RMC Fighter Club

C’était plus Leonard-Duran 3 que Fury-Wilder 3 ou Ali-Frazier 3… Cinq ans après la première, quatre ans après la deuxième, Saul « Canelo » Alvarez et Gennady « GGG » Golovkin se retrouvaient samedi soir à Las Vegas pour une troisième danse dans le risque, avec en jeu tous les titres des super-moyens. Et si le doute persistait sur les choix des juges après les deux premiers chocs, cette trilogie n’en aura pas laissé le moindre : la superstar mexicaine s'impose sur une décision méritée après un combat où le champion kazakh a fait ses 40 ans. Quel prochain défi pour Canelo ? Stop ou encore pour Golovkin ? Le RMC Fighter Club débriefe un des plus gros combats de boxe de l’année.