Boxe : Haney reste le roi des légers, Lomachenko floué ? (Débrief RMC Fighter Club)

Le poster du combat annonçait une partie d'échecs dans le ring. Et la promesse a été tenue. Devin Haney et Vasiliy Lomachenko ont offert un spectacle technico-tactique de haute volée ce samedi soir à la MGM Grand Arena de Las Vegas. Le très attendu choc pour la couronne incontestée des légers a tourné en faveur du champion, Haney, vainqueur sur décision unanime et qui reste invaincu avec une 30e victoire chez les pros. Mais le résultat a beaucoup fait parler. Haney méritait-il sa victoire ? Lomachenko peut-il se sentir floué ? Le RMC Fighter Club débriefe le combat de feu entre l'Américain et l'Ukrainien.