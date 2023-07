Boxe : Inoue-Fulton, le "Monstre" affamé poursuit sa quête (RMC Fighter Club)

Pour la boxe, c’est Noël en juillet ! Quatre jours avant l’immense choc entre Errol Spence Jr et Terence Crawford pour la couronne incontestée des welters, le noble art nous offre un autre bonbon savoureux : le « Monster » Naoya Inoue, ancien champion à quatre ceintures des coqs, fait face à Stephen Fulton, champion unifié WBC-WBO des super-coqs, ce 25 juillet à Tokyo pour tenter de conquérir un titre mondial dans une quatrième catégorie. Entre le surpuissant Japonais et l'Américain au style complet, l’opposition fascine et devrait nous offrir un combat de feu. Inoue restera-t-il intouchable avec quelques kilos en plus ? Fulton peut-il faire chuter celui que les spécialistes rangent parmi les meilleurs boxeurs actuels toutes catégories confondues ? Le RMC Fighter Club vous présente un choc sous les radars des médias mainstream mais qui fait saliver tous les amoureux de la boxe.