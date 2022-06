Boxe : L'Award du combat de la première moitié de 2022 pour le RMC Fighter Club

Canelo, Fury, Spence, Stevenson, Taylor, Golovkin, Charlo, Haney, Inoue… Les six premiers mois de l’année nous ont offert un festival de grands noms et de gros combats dans les rings. Et cela devrait continuer dans les six prochains mois. Au point de se demander : et si 2022 était tout simplement une des plus belles années de l’histoire du noble art ? Le RMC Fighter Club boucle le semestre en répondant à cette question décernant ses « awards » de cette première moitié de l’année. Et il y a déjà BEAUCOUP de choses à dire.