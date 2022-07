Boxe : Inside de la préparation californienne monstre de Soro (13e Round de décembre 2018)

"Last chance for glory", le film RMC Sport de 10 minutes sur une légende française de la boxe Michel Soro qui s'offrira le 9 juillet une dernière chance d'être sacré champion du monde unifié. L'obstacle Israil Madrimov se dressera dans un premier temps dans une demi-finale à enjeux multiples : gagner pour devenir le challenger pour le titre mondial contre le roi de la catégorie Jermell Charlo et pour se venger du dernier combat gagné par l'Ouzbek par K.O. après que le gong ait retenti. Découvrez comment Michel Soro a comme habitude de se préparer pour un grand rendez-vous.