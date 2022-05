Boxe : Le match nul ultra-spectaculaire lors du premier combat Charlo-Castano

C'est la revanche pour le Championnat du monde unifié WBC, WBA, IBF, WBO des super-welters sur RMC Sport 1 le dimanche 15 mai à 3h. Le premier combat de l'année 2021 s'est soldé par un match nul ultra-spectaculaire ! Jermell Charlo est le phénomène américain dans la lignée des grands Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns & co; et frère jumeau du champion du monde des moyens Jermall. Brian Castano, argentin, et champion du monde WBO, est un Roberto Duran des temps modernes.