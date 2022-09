Boxe : Le replay du dernier combat perdu par TKO (contestable) de Takam

Ce samedi 17 septembre à 1h sur RMC Sport 1, le Franco-camerounais Carlos Takam (41 ans) revient sur le ring plus d'un an après son dernier combat perdu contre Joe Joyce dans le but de reconquérir des ceintures qui lui échappent depuis 2014 contre un invaincu, le Russe Arslanbek Makhmudov. Revivez d'ailleurs ce dernier combat perdu par TKO de manière contestable.