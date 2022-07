Boxe / Madrimov - Soro : Match nul technique, le coup de tête qui met fin au combat

Pas de vainqueur entre Madrimov et Soro, ce samedi soir à Londres. Un coup de tête et l'arcade sourcilière de Michel Soro a été largement ouverte, ce qui a entraîné la fin du combat au 2e round et le match nul technique. Revivez cette fin incroyable.