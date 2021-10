Boxe : Martinod a eu "de la souffrance et de la peine" devant Fury-Wilder

Dans les Grandes Gueules du Sport, Marie Martinod explique qu'elle a eu de "la peine et de la la souffrance" devant le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. "Ce qu'ils s'infligent cérébralement me fait peur" a-t-elle poursuivi.