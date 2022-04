Boxe: "Nous pourrions le faire à Las Vegas", Fury ouvert à l’idée d’un combat contre Ngannou

Avant de prendre sa retraite en boxe, Tyson Fury est parvenu à venir à bout de Dillian Whyte ce samedi à Wembley. À la fin du combat, le boxeur anglais a fait savoir au média Behind the Gloves qu’il est enclin à l’idée de participer à un combat exhibition contre Francis Ngannou, le champion du monde poids lourds de l'UFC, en MMA.

Le champion du monde WBC des lourds Tyson Fury est sorti par la grande porte en battant son opposant Dillian Whyte ce samedi à Wembley. Si le boxeur a officialisé de nouveau sa retraite, les fans de sports de combat seront heureux d’apprendre que le Gipsy King ne compte pas rester inactif.

Après avoir mis K.O son adversaire, Fury a fait savoir qu’il pourrait continuer à participer à des combats. Comme belle affiche à venir, le britannique pourrait affronter un autre grand nom, en l’occurrence Francis Ngannou. Auprès du média Behind The Gloves, Fury a expliqué vouloir faire des combats d’exhibitions et a déjà une idée du lieu où affronter le combattant UFC: "Je suis ouvert à l’idée de faire des exhibitions. Si je me bats contre Ngannou, nous pourrions le faire à Las Vegas dans une cage ou sur un ring, avec ou sans gants, comme il le souhaite."

Un combat avec aucun enjeu réel et qui serait amical entre les deux combattants de prestige: "Ce ne sera pas pour ma ceinture car il ne peut pas devenir champion poids lourd et je ne peux pas devenir champion UFC. Faisons un combat d’exhibition et divertissons le monde."

Ngannou: "On veut organiser un combat avec Fury"

Ce n’est pas la première qu’une opposition entre Fury et Ngannou est évoquée. Dans l’émission du Super Moscato Show sur RMC en mars dernier, le Camerounais avait expliqué réfléchir avec Fury à la possibilité d’organiser ce combat: "On veut organiser un combat. Cela fait longtemps que je veux me battre en boxe anglaise et surtout l’opportunité avec Tyson Fury cela fait deux ans que l’on se chauffe un peu sur les réseaux."

Mais Ngannou avait aussi partagé les difficultés rencontrées pour organiser cet évènement: "On n’est pas encore en contact. C’est d’ailleurs l’un des problèmes avec le contrat de l’UFC (…) Etant combattant de l'UFC, on donne une exclusivité et on n'a plus le droit de rien faire."