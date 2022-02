Boxe: Nurmagomedov réagit au futur combat de titans Fury-Ngannou

Khabib Nurmagomedov a livré son ressenti sur le combat prévu en 2023 entre le champion de boxe Tyson Fury et la star du MMA Francis Ngannou. Le Russe, ancien roi de l’UFC, s’attend à un duel spectaculaire entre les deux poids lourds.

Tout juste annoncé par Tyson Fury pour le début de l’année 2023, le duel face à Franci Ngannou donne lui à de vive réaction. De nombreux fans sont impatients de voir ce choc entre le champion du monde WBC de boxe et le roi des poids lourds de l’UFC. Retraité de l’octogone depuis octobre 2020 après sa 29 victoire en MMA face à Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov fait partie de ces passionnés des sports de combat qui salivent déjà à l’idée de voir les deux monstres des rings s’affronter dans quelques mois.

Nurmagomedov: "Fury est d’un tout autre niveau différent en boxe"

Après un bref passage très lucratif au catch, Tyson Fury va défier Francis Ngannou dans un combat de boxe entre deux superstars. Assez logiquement, et parce que cela ne se déroulera pas en MMA, Khabib Nurmagomedov voit le Camerounais comme le challenger face au "Gypsy King".

"Fury est le meilleur en ce moment. Je pense que Tyson Fury est d’un tout autre niveau différent en boxe, a estimé l’ancien champion des légers de l’UFC auprès de Sky Sports. S’ils se battaient en MMA bien sûr, Ngannou aurait une chance maintenant […] S’ils se battent à l’UFC ouais, Fury n’a pas trop de chances. Mais en boxe, je ne vois personne arriver à toucher son visage."

Usyk, le seul rival potentiel de Fury en boxe

En attendant de savoir si Oleksandr Usyk affrontera Tyson Fury après sa revanche accordée à Anthony Joshua, l’actuel champion WBC des poids lourds va défendre sa ceinture mondiale contre Dillian Whyte. Ensuite, seulement, le "Gypsy King" se tournera vers le vainqueur du duel entre le champion WBA-IBF-WBO Oleksandr Usyk et "AJ". Entre les deux, le boxeur britannique de 33 ans devrait donc s’offrir un prestigieux et spectaculaire défi contre Francis Ngannou.

Et Khabib Nurmagomedov de livrer le nom du seul boxeur, selon lui, capable actuellement de rivaliser avec Tyson Fury: "Peut-être Oleksandr Usyk. Usyk va être un défi difficile pour Fury."

Nurmagomedov conseille à Ngannou de rester à l’UFC

Du côté du Camerounais, dont le contrat avec l’UFC a automatiquement été prolongé après son succès contre Ciryl Gane, Khabib Nurmagomedov lui conseille de poursuivre l’aventure avec l’organisation dirigée par Dana White afin d’y écrire sa légende.

"Pour Ngannou? Je pense qu’il doit rester avec l’UFC. Mais s’il va à la boxe et qu’il y gagne 50 ou 60 millions de dollar, pourquoi pas? Je sais que Francis Ngannou a connu une vie très, très pauvre en Afrique. Il n’avait pas d’argent, pas de maison, rien. Donc si quelqu’un vous paie plus d’argent alors il faut y aller et le prendre, a encore lancé l’ancien combattant daghestanais. Mais si vous voulez écrire l’histoire, devenir le plus grand poids lourd de tous les temps, alors il doit rester à l’UFC."