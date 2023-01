Boxe : Où en est la carrière de Tony Yoka ? (RMC Fighter Club)

Il est de retour. Dix mois après sa première défaite chez les professionnels, dix rounds où il s’est fait malmener par Martin Bakole après avoir mis un genou au sol dès la première reprise pour un revers sur décision sans contestation possible, Tony Yoka revient aux affaires et remonte sur le ring le 11 mars pour un choc face à l’expérimenté Carlos Takam. Avant ce combat où le champion olympique 2016 aura beaucoup à prouver, le RMC Fighter Club fait le point sur la carrière du plus médiatique des boxeurs français.