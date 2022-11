Boxe : Papot reste invaincu et conserve sa ceinture IBA face à Jkitou après un énorme combat

Champion IBA des super-welters, David Papot remettait son titre en jeu face à Bilel Jkitou ce vendredi soir à Nantes. Et le plus gros choc franco-français de l’année 2022, qui a tenu ses promesses, a tourné en faveur de David Papot, qui conserve donc sa ceinture et aura parfaitement résisté aux assauts de son adversaire du soir.