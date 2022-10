Boxe : Replay du troisième combat Fury-Wilder avec le TKO du Britannique au bout du suspense (2021)

Deontay Wilder et sa force de frappe dévastatrice de retour sur le ring ! Un an tout juste après sa défaite contre Tyson Fury à Las Vegas, le boxeur américain, en pourparlers avec Anthony Joshua pour un combat de prestige, sera en représentation au Barclays Center de Brooklyn et n'aura guère d'autre choix que de s'imposer contre le Finlandais Robert Helenius, ancien champion d'Europe, pour redorer son blason. Un rendez-vous à suivre sur RMC Sport 1 ce dimanche à 3h. Pour l'occasion, revivez le troisième combat d'octobre 2021 entre Tyson Fury et Deontay Wilder avec le TKO du Britannique au 11e round.