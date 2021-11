Boxe : Bakary Samaké, phénomène français de précocité et déjà ambitieux !

18 ans à peine, un profil talentueux, précoce et prometteur. Bakary Samaké - déjà détenteur d'une ceinture au Luxembourg - nourrit de grosses ambitions après son entrée dans le monde pro depuis quelques mois. Six victoires pour aucune défaite (dont 4 KO) et une parcours atypique qu'il espère mener jusqu'au titre de champion du monde dans les 3 ou 4 années à venir.