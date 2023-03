Boxe : Test réussi pour Mbilli, le point sur les lourds avec Fury, Usyk, Wilder et Joshua (RMC Fighter Club)

C’était une super semaine chez les super-moyens. Samedi soir, à Las Vegas, David Benavidez a pris le meilleur sur Caleb Plant au bout des douze rounds pour assurer sa place de challenger obligatoire pour la WBC et matérialiser un peu plus l’idée d’un combat très attendu contre le champion Saul « Canelo » Alvarez. Et deux jours plus tôt, à Montréal, Christian Mbilli s’est encore un peu plus rapproché de son objectif de Graal mondial en prenant le meilleur sur Carlos Gongora dans le plus gros test de sa carrière pro. Quelle suite pour le boxeur français parmi les grands noms de sa catégorie ? Christian Mbilli est l’invité du RMC Fighter Club pour revenir sur sa performance et évoquer la suite. Un RMC Fighter Club qui ouvre aussi un état des lieux chez les poids lourds entre le choc Fury-Usyk qui ne se fait toujours pas, le retour dans le ring d’Anthony Joshua le week-end prochain et un Deontay Wilder pour l’instant en position d’attente.