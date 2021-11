Canelo Alvarez, le harcelé devenu meilleur boxeur du monde (présentation)

Le Mexicain Canelo Alvarez, seulement battu par Floyd Mayweather en carrière, va tenter, dimanche à 3 heures du matin sur RMC Sport 1 et RMC Sport 2, d’ajouter le titre mondial IBF à ses ceintures WBC-WBA-WBO des super-moyens contre un autre invaincu, Caleb Plant. Il pourrait devenir le premier champion unifié et incontesté à quatre ceintures de l’histoire de cette division. Retour sur son parcours hors du commun, d'harcelé à l'un des boxeurs les plus respectés et les plus prestigieux du monde.