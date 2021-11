Colby Covington, le fan de Trump haï par tous en UFC

Grande gueule, grande personnalité et fervent patriote américain, Colby Covington est l'un des nouveaux personnages iconiques de l'UFC, au grand dam de ses concurrents et d'une grande partie des fans. Son soutien public à l'ancien président américain Donald Trump ou encore son opposition au mouvement "Black Lives Matter" ne sont pas appréciés de tous. RMC Sport vous propose d'en connaître davantage sur lui avant son grand combat contre Kamaru Usman au Madison Square Garden de New York dimanche à 3 heures du matin (RMC Sport Live 3 et RMC Sport 2).