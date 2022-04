Comment Christian Mbilli s'imagine s'imposer chez les super-moyens

Extrait du podcast RMC Fighter Club : Christian Mbilli, le démolisseur qui monte chez les super-moyens

Son dernier KO a marqué les esprits et fait le tour des réseaux sociaux. En éteignant la lumière de l’expérimenté Nadjib Mohammedi d’un crochet du gauche parpaing, Christian Mbilli a confirmé sa montée en puissance chez les super-moyens. A presque 27 ans, l’ancien membre de la Team Solide à Rio est prêt pour les gros combats d’une catégorie dont il a intégré le top 10 du respecté magazine The Ring. Et si c’était lui, le premier ancien de Rio à décrocher la timbale mondiale chez les pros ? Le RMC Fighter Club fête sa centième en recevant Christian « Solide » Mbilli, le cogneur qui fait des dégâts et qui se rapproche des sommets.