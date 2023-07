Crawford a détruit Spence, il est le nouveau roi de la boxe (RMC Fighter Club)

Il a vengé cinq ans d’attente et de frustration pendant neuf rounds. Sans laisser le moindre doute sur l’identité du meilleur poids welter de la planète. Impérial, magistral, tout simplement trop fort pour son rival, Terence Crawford a martyrisé Errol Spence Jr avant de voir l’arbitre mettre fin au long calvaire de ce dernier. Une démonstration de supériorité pugilistique qui offre à « Bud » la première couronne incontestée à quatre ceintures chez les welters. Le tout cinq jours après avoir vu un autre phénomène, Naoya Inoue, détruire lui aussi le plus gros test de sa carrière en la personne de Stephen Fulton. Qui est le meilleur boxeur de la planète entre le génial Américain et le génial Japonais ? Crawford a-t-il déjà sa place réservée à la table des plus grands du noble art ? Le RMC Fighter Club débriefe le choc Spence-Crawford et revient sur une semaine où deux artistes du ring ont redonné ses lettres de noblesse au mot « excellence ».