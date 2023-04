Davis-Garcia, choc de feu sur la planète boxe (RMC Fighter Club)

Deux superstars. Deux invaincus. Deux grandes gueules. Pour un choc très attendu. Gervonta « Tank » Davis et Ryan « King » Garcia se retrouvent samedi prochain à Las Vegas pour un combat qui sent la poudre entre deux rivaux qui ne rêvent que d’une chose : éteindre l’autre. Aucun titre mondial en jeu mais un rendez-vous qui dépasse le cadre du noble art tant les yeux du monde seront rivés sur le ring de la T-Mobile Arena, au-delà des simples mordus de noble art. Le RMC Fighter Club fait les présentations du choc Davis-Garcia, un des plus gros de l’année sur la planète boxe.