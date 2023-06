Débrief UFC 289 : Imavov brillant mais frustré, Oliveira régale, Nunes s'en va (RMC Fighter Club)

Ils étaient très attendus. Et ils ont répondu présent. Sous pression pour sa place dans le top 15 face à Chris Curtis, Nassourdine Imavov a livré une masterclass pendant un round et demi ce samedi soir à Vancouver dans les préliminaires de l’UFC 289 avant de voir un coup de tête involontaire transformer sa démonstration en no-contest frustrant. Mais ce qu’il avait montré jusque-là est de très bon augure pour la suite. Sous pression aussi avec l’envie de retrouver au plus vite une chance de récupérer le titre des légers, Charles Oliveira a éteint un Beneil Dariush qui restait sur huit victoires de rang dans le « main event du peuple » et pris rendez-vous avec Islam Makhachev pour les prochains mois. Une soirée également marquée par la retraite de la plus grande combattante féminine de tous les temps, Amanda Nunes. Le RMC Fighter Club fait le débrief de l’UFC 289