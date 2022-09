En route vers la ceinture UFC, Manon Fiorot est l'invitée du RMC Fighter Club

Elle peut devenir la première Française championne incontestée de sa catégorie à l’UFC, hommes et femmes confondues. Opposée à Katlyn Chookagian le 22 octobre à Abu Dhabi en ouverture de la carte de l’année lors l’UFC 280, Manon Fiorot peut frapper un grand coup chez les mouches en battant l’Américaine numéro 1 au classement des challengers. La dernière marche, sans doute, avant son objectif ultime : détrôner la championne Valentina Shevchenko. Bête de travail et talent XXL, le RMC Fighter Club reçoit Manon Fiorot et son coach Aldric Cassata pour mieux découvrir « The Beast » et évoquer les grands rendez-vous à son horizon.