EXCLU : "Battre Ngannou changerait ma vie", admet Gane

Un combat pour l'histoire. RMC Sport 2 diffusera le dimanche 23 janvier 2022 le combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, lors de l'UFC 270, pour un titre de champion du monde UFC des poids lourds. Arrivé comme un novice en 2019 à l'UFC, Gane a franchi les échelons à vitesse grand V jusqu'à avoir l'opportunité de battre le Big Boss Francis Ngannou. Une victoire qui, en plus de lui permettre de continuer à rester invaincu, lui ferait changer son statut de champion du monde intérimaire à champion du monde incontesté. Et cela changerait sa vie selon lui.

#ufc #ufc270

