EXCLU Ngannou v Gane : "Ngannou a pris le melon", Lopez pas tendre avec son ancien protégé

Avant l'événement sportif du début de l'année 2022, Fernand Lopez, le coach de Ciryl Gane qui combattra le 23 janvier sur RMC Sport 2 contre la superstar Francis Ngannou pour un titre de champion du monde UFC des poids lourds, s'est confié longuement à notre micro. Le coach qui a découvert et lancé Francis Ngannou n'a pas épargné son ancien protégé : "Il a pris la grosse tête", selon lui. Toutefois, l'attitude du champion du monde camerounais à New York n'a pas choqué Lopez, qui glisse une petite pique pour Gane. Francis Ngannou avait ignoré en novembre Ciryl Gane et son clan dans les couloirs du Madison Square Garden, la séquence avait provoqué le buzz sur les réseaux sociaux à quelques mois du combat.