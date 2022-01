EXCLU Ngannou v Gane : Un champion du monde de muay-thaï compare Gane à Riner et Yoka

Un combat pour l'histoire. RMC Sport 2 diffusera le dimanche 23 janvier 2022 le combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, lors de l'UFC 270, pour un titre de champion du monde UFC des poids lourds. Brice Guidon, la légende française du muay-thaï qui avait battu Rico Verhoeven en 2009 et été titré champion du monde en 2010, s'était penché il y a quelques semaines pour RMC Sport sur les comparaisons qui filtraient entre Ciryl Gane et deux monstres français des arts martiaux : Teddy Riner, triple champion olympique de judo, et Tony Yoka, champion olympique de boxe. Gane connaît bien Guidon, il fut le dernier adversaire de sa carrière.