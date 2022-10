EXCLUSIF "À jamais les premiers" le film immortel sur l'UFC Paris qui va vous rendre amoureux du MMA

LE PLUS GRAND FILM RMC SPORT. Le film Transversales qui va tout écraser. 5 destins français en inside vers la dinguerie de l'UFC Paris à Bercy du 3 septembre dernier. Dans une ambiance délirante, Ciryl Gane, Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis, Farès Ziam et William Gomis sont devenus les premiers Français à combattre dans la Champions League des sports de combat sur le sol français.



Un mélange de combat, d'amour et d'émotions pour raconter un soir qui restera dans l'histoire du sport français.



Vous vous souvenez du documentaire sur la Coupe du Monde 1998 "Les Yeux dans les Bleus" ? RMC Sport a voulu offrir sa version au MMA, le nouveau sport vedette en France.