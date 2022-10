Extrait Film UFC Paris : La pression sur Gane analysée par Gastambide (vendredi 20h30 RMC Sport 2)

Le vendredi 21 octobre 20h30 sur RMC Sport 2, dans le cadre d'un week-end de rêve pour les fans de MMA avec en apothéose l'UFC 280 en prime time (Manon Fiorot, Charles Oliveira et Islam Makhachev au programme), RMC Sport diffusera son premier doc Transversales de la saison d'1h45 sur la soirée historique de l'UFC Paris à Bercy nommé "À jamais les premiers". Le plus gros film MMA jamais vu en France, une dinguerie absolue. Quatrième extrait avec l'intervention de Franck Gastambide, célèbre acteur français et grand fan de MMA, sur le combat de Ciryl Gane contre Tai Tuivasa. Pour lui, "Bon Gamin" avait plus de pression que les autres combattants français (Imavov, Gomis, Saint-Denis, Fares), encore plus avec le carton plein de victoires.