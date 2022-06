Fighter Club : Inoue vs Donaire, pourquoi il ne faut pas rater ce combat

Il faut à peine plus d'une cinquantaine de kilos. Mais quand il cogne, ça fait très mal. Champion du monde dans trois catégories en moins de 20 combats, Naoya Inoue va tenter d’ajouter la ceinture WBC à ses titres WBA-IBF des légers ce mardi dans un choc face à la légende philippine Nonito Donaire, revanche de leur premier rendez-vous dans le ring que beaucoup avaient désigné comme le "combat de l’année" 2019. Puissant, précis, parfait sur les fondamentaux, le "Monster" japonais est un inconnu du grand public mais rangé par les spécialistes parmi les meilleurs boxeurs de la planète. Le RMC Fighter Club vous dit tout sur le génial Naoya Inoue et se penche sur l’autre gros choc des prochains jours entre George Kambosos Jr et Devin Haney pour l’unification totale des légers.