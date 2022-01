Fighter Club : Le quiz sur les Français à l'UFC #NGANNOUGANERMC

Avant l'ouragan Gane, retour sur l'histoire des Français à l'UFC

Opposé au surpuissant Francis Ngannou pour la couronne des lourds le dimanche 23 janvier (sur RMC Sport 2, dès 4h), Ciryl Gane peut devenir le premier combattant français champion "incontesté" à l'UFC. Avant ce grand rendez-vous, le RMC Fighter Club vous propose un retour vers le passé avec un quizz autour des 23 Français et Françaises passés par la plus grande organisation de MMA de la planète. Du pionnier Orlando Wiet au champion intérimaire des lourds Ciryl Gane en passant par le légendaire Cheick Kongo et bien d'autres, plongée dans le parcours des combattants tricolores à l'UFC.