Fury vs Chisora, le retour du roi (mais le combat fait-il rêver ?)

A la "retraite" depuis fin avril, Tyson Fury va en sortir, comme on pouvait le deviner, pour remettre les gants début décembre à Londres. Au programme ? Ni Oleksandr Usyk pour l'unification totale des lourds, ni Anthony Joshua pour un clash 100% britannique, mais un troisième combat contre son compatriote Derek Chisora. Le RMC Fighter Club remonte sur le ring pour évoquer ce rendez-vous à venir et en profite pour faire le tour d'une actualité boxe frustrante avec d'autres combats très attendus, Errol Spence-Terence Crawford et Ryan Garcia-Gervonta Davis, qui ne se feront pas tout de suite. Sans oublier un point sur le retour de Lomachenko et les belles affiches qui vont se faire d'ici la fin d'année.