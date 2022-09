Ciryl Gane - Tai Tuivasa, c’est l’affiche de la soirée pour cette nouvelle UFC Fight Night. Il s’agit du premier face à face entre les deux hommes, dans un combat qui se déroule à Paris. Gane - Tuivasa : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match d'UFC ?

7 mois après avoir perdu face à Francis Ngannou, le Français Ciryl Gane fait son grand retour dans l'octogone contre l’Australien Tai Tuivasa. C’est au cours de l’énorme UFC Paris que ce combat a lieu en main event, une première en France. Ce combat UFC Gane - Tuivasa est le main event d’une soirée UFC Fight Night qui se déroule dans la salle de l’Accor Arena de Paris Bercy.

Découvrez aussi l’offre RMC Sport x beIN Sports à prix réduit

Regardez le combat ! Profitez de l'offre RMC Sport Avec le Pass Combat, vous pouvez profiter de la soirée à pas cher avec RMC Sport ! J'en profite

À l’heure actuelle, Ciryl Gane est le numéro 1 des poids lourds et il affiche un bilan quasiment parfait, avec dix victoires pour une seule défaite (contre Francis Ngannou). Le combattant français aura fort à faire ce week-end, puisque c’est le numéro 3 de sa catégorie qui se dresse face à lui. Tai Tuivasa présente une expérience encore plus forte dans l’octogone et affiche un bilan positif de quinze victoires pour trois défaites. Gane - Tuivasa : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match d'UFC ?

Regardez le match Gane - Tuivasa avec le Pass Combat de RMC Sport !

Le combat opposant Ciryl Gane à Tai Tuivasa est retransmis en direct sur RMC Sport. Le main event Gane - Tuivasa est à suivre à partir de 22 heures 30 ce samedi 3 septembre. Pour suivre ce combat Gane - Tuivasa de MMA en direct, vous pouvez opter pour le Pass Combat RMC Sport ou l’abonnement RMC Sport classique. Le Pass Combat est disponible à partir de ce vendredi 3 septembre, et il coûte seulement 5 euros. Le Pass Combat RMC Sport vous permet d’accéder à certains combats sur les chaînes RMC SPORT en live et en replay. Une fois souscrit, le Pass Combat se résilie automatiquement le jour suivant la souscription, à 23h59. L’UFC Paris avec Gane - Tuivasa en main event est à suivre dès 21 heures avec RMC Sport. Pour un abonnement classique à RMC Sport, vous devez vous acquitter de 19 euros par mois (engagement 12 mois, 1 euro de frais d’inscription), et il vous permet de suivre ce combat UFC comme bien d’autres événements de sport.

Cliquez ici pour profiter de l’offre le Pass Combat d’RMC Sport

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.