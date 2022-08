Gane v Tuivasa, le film RMC Sport trailer avant l'UFC Paris "Plus rien ne sera jamais comme avant"

Le 3 septembre prochain, c’est historique, l’UFC débarque à Paris Bercy. Le grand public français va découvrir définitivement Ciryl Gane et le MMA. Pour retrouver une chance de titre après sa défaite contre Francis Ngannou, le phénomène Ciryl Gane n’aura pas le choix : il devra battre l’Australien Taï Tuisava, porté vers la chance de sa vie par des KO d’une violence extrême et une histoire incroyable. "Gane v Tuivasa - Plus rien ne sera jamais comme avant", le grand film RMC Sport à 15 jours de l'UFC Paris, à Bercy le 3 septembre, à suivre sur RMC Sport 2.