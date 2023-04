Inside UFC 287: Les coulisses de la préparation de Pereira et Adesanya avant leur revanche

C'est Miami qui accueille l'UFC 287 et la revanche tant attendue entre Pereira et Adesanya. Après avoir régné sur la catégorie des 84kg, israel Adesanya a été mis KO par Alex Pereira au mois de novembre dernier. Il n'a désormais qu'une seule idée en tête : retrouver son trône et sa ceinture. Dans cet UFC qui s'annonce épique, le local Jorge Masvidal sera en co main event. Devant un public tout aquis à sa cause, après 3 défaites de rang, il va tenter de se relancer face au rugueux Gilbert Burns. L'UFC 287 sera à suivre en direct suer RMC Sport 2 dans la nuit du 8 au 9 avril à partir de 2h du matin.