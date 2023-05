INTERVIEW Bellator Paris : "Mansour Barnaoui est un champion", le coach qui l'a façonné s'exprime

Le 12 mai prochain, Mansour Barnaoui, une étoile du MMA français aux 20 victoires pour 4 défaites, démarre son ascension pour la ceinture mondiale du Bellator. Dans un Bercy en feu, la France va enfin faire connaissance avec l’un de ses meilleurs combattants MMA, un monstre qui a perdu du temps et qui n'a jamais été mis KO. L'adversaire le plus dur de la carrière d'Islam Makhachev devra passer par un tournoi dont son premier adversaire sera Brent Primus à l'AccorHotel Arena de Bercy. S’il bat l’américain Primus à Bercy, il peut devenir le premier être humain à battre un des trois Nurmagomedov (en l'occurrence Usman, le cousin terrifiant de Khabib) invaincus pour devenir champion du Monde du Bellator. Aziz Mahi est l'homme qui a découvert et façonné le prodige Mansour Barnaoui. Le patron de la Team Magnum revient sur le parcours hors norme de sa pépite et son parcours impeccable : de ses débuts tonitruants jusqu'à la dernière marche avant la ceinture du Bellator.