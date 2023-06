ITW Benoît Saint-Denis : "Doumbé veut être la star de la Ligue 1, moi j'essaie de gagner la C1"

C’est l’une des histoires les plus folles du sport français. Un profil unique que le grand public va enfin découvrir. Le dimanche 2 juillet prochain à Las Vegas, un ancien membre des forces spéciales de l’armée française devenu combattant UFC, Benoit Saint-Denis, va disputer le combat tournant de sa carrière face à un véritable phénomène : le Brésilien Ismael Bonfim.



Le Français s'est livré en EXCLU à RMC Sport avant son départ pour Las Vegas avec une attention particulière à sa préparation, les anciennes tensions avec son clan après sa blessure, ses désirs de titre avant Gane et Fiorot, les situations de Doumbé et Parnasse...