"Je planifie de faire plusieurs combats", Georges St-Pierre dit tout sur son retour en grappling

La légende est de retour ! Six ans après son dernier combat à l’UFC, Georges St-Pierre revient à la compétition. Mais cette fois, ce sera en grappling, à l’occasion de l’UFC Fight Pass Invitational 6 le 14 décembre prochain. Toujours compétiteur dans l’âme, le Canadien de 42 ans considéré (à raison) comme l’un des meilleurs combattants de MMA de l’histoire évoque pour RMC Sport ce nouveau challenge. Dans lequel il veut s’engager au-delà d’une seule apparition et où croiser un certain Khabib Nurmagomedov ne lui déplairait pas.