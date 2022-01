Le corps d'un combattant de MMA retrouvé deux ans après sa disparition

Le corps de David Koenig, un combattant amateur de MMA, a été retrouvé le 22 décembre dernier, près de deux ans après sa disparition.

Terrible découverte dans le Missouri. Le 22 décembre dernier, la police de Branson a affirmé avoir retrouvé le corps de David Koenig, un combattant amateur de MMA, qui était porté disparu depuis près de deux ans, rapportent les médias américains. Les restes du squelette ont été trouvés dans les bois par un homme, affirme le département de police de Branson dans un communiqué.

Les enquêteurs de la police et du bureau du médecin légiste ont trouvé certains de ses effets personnels en fouillant la zone et un dentiste légiste a confirmé qu'il s'agissait de David Koenig, qui avait 25 ans au moment de sa disparition. Le combattant MMA a été vu pour la dernière fois le 8 février 2020 et a été porté disparu en mars de la même année.

Pas d'acte criminel selon la police

"Il n'a pas été abattu, ni poignardé, et n'a pas eu d'os cassés. Il n'a pas été volé, car son portefeuille en lambeaux était toujours intact ainsi que les deux colliers en argent qu'il portait toujours parmi d'autres choses. Toutes les rumeurs étaient fausses ! Personne n'a tué Dave, a confié Tracy Green Koenig, sa mère, sur les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas et n'avons pas besoin d'entendre vos réflexions sur ce qui aurait pu se passer. Cela ne le ramènera pas, et nous souffrons déjà assez."

A 25 ans, David Koenig évoluait en amateur et avait un bilan de trois victoires et une défaite. Selon Low Kick MMA, il s'est entraîné au Branson Fight Club, avant de commencer sa carrière en 2015 par un revers, avant d'enchaîner trois succès consécutifs jusqu'à son dernier combat au printemps 2017. "Il était sur la bonne voie pour faire de grandes choses", a déclaré Rick Koenig à CNN, ajoutant que son fils "était un homme phénoménal".