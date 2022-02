Le face-à-face Kongo-Bader avant le combat pour le titre des lourds du Bellator en mai à Paris

Pionnier du MMA français, Cheick Kongo aura l'honneur de combattre à Paris le 6 mai prochain pour le titre des lourds du Bellator, une des plus grandes organisations de la discipline. Un choc qui sera à suivre sur RMC Sport et officialisé ce week-end quand Kongo est monté dans la cage pour faire face à Ryan Bader, le champion, qui venait de défendre sa ceinture contre Valentin Moldavsky. Une revanche, aussi, d'un premier affrontement entre les deux pour le titre en septembre 2019 conclu sur un no contest pour doigt dans les yeux involontaire de l'Américain.